Trump: - Jeg tager malariamedicin mod corona

Det siger den republikanske præsidenten på et pressemøde i Det Hvide Hus mandag.

Trump har flere gange talt varmt om malariamidlet hydroxyklorokin, hvis virkning flere sundhedseksperter har betvivlet.

- Jeg tager det. Der er mange gode ting, der kommer ud af at tage det. Du ville blive overrasket over, hvor mange, der tager det. Specielt dem, der er i frontlinjen. Mange tager det. Jeg tager det lige nu. Jeg begyndte på det for et par uger siger. Fordi jeg synes, det er godt. Jeg har hørt mange gode historier, lyder det fra præsident Trump ved pressemødet.

Foruden udsagn fra eksperter, har studier sået tvivl om effekten af midlet, hvilket i en længere periode har fået Trump til udtale sig mere varsomt omkring det - indtil nu.

- Jeg tager en pille hver dag, siger han og tilføjer, at han også tager zink som en forebyggende foranstaltning.

Adspurgt, hvorfor han tager det, svarer han:

- Fordi jeg synes, det er godt. Jeg har hørt en masse gode historier.

Trump siger, at han er testet negativ for coronavirus, men at han har taget midlet i 'cirka halvanden uge'.

