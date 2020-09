Trump: Jorden køler ned

Skovbrande raser den amerikanske delstat Californien.

Det har fået præsident Donald Trump til at lægge vejen forbi.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ikke opdaget endnu

Nyhedsbureauet beretter, hvordan Californiens guvernør, den demokratiske Gavin Newsom, sagde til Trump, at klimaforandringer er en realitet.

Lidt senere skulle Donald Trump dog have sagt, at Jorden er ved at køle af.

- Klimaeksperterne har bare ikke fundet ud af det endnu, skulle præsidenten have tilføjet.

Dødstallet vokser

Katastrofalt

Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden har også lagt vejen forbi Californien, skriver Washington Post.

Her siger han, at et genvalg af Donald Trump som præsident vil være katastrofalt:

'Hvis vi får fire år mere af Trumps klimabenægtelse, hvor mange forstæder vil så forsvinde i brande?' spørger Biden retorisk.

