Trump klar til betydelige sanktioner mod Tyrkiet

USA' præsident, Donald Trump, har givet sin administration grønt lys til at udforme "meget betydelige" sanktioner mod Tyrkiet. Sanktionerne vil dog ikke blive aktiveret endnu.

Det siger USA's finansminister, Steven Mnuchin, ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Det her er meget kraftfulde sanktioner. Vi håber, at vi ikke behøver at gøre brug af dem, men vi kan lukke ned for den tyrkiske økonomi, hvis vi er nødt til det, siger finansministeren ifølge Reuters.

Sanktionerne skal kunne ramme Tyrkiet, efter at landet onsdag indledte en militæroffensiv i det nordøstlige Syrien. Han understreger dog, at sanktionerne ikke vil blive eksekveret på nuværende tidspunkt.

Mnuchin fortæller ifølge Reuters, at Trump er bekymret for Tyrkiets potentielle civile mål, og at han vil understrege, at Tyrkiet ikke kan "lade selv en enkelt ISIS-kriger undslippe".

Fredag fortalte Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, at han ikke vil stoppe Tyrkiets militæroffensiv, på trods af det han kalder trusler fra andre lande.

- Hvad end nogle siger, vil vi ikke stoppe det her skridt, vi har taget, sagde Erdogan i en tale i Istanbul ifølge nyhedsbureauet AFP.

Se også: Holland stopper våbeneksport til Tyrkiet

Se også: 70.000 mennesker er på flugt fra syriske grænsebyer