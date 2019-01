Trump klar til nyt topmøde

Nordkoreas diktator og den amerikanske præsident Donald Trump skal i februar mødes ansigt til ansigt ved et nyt topmøde.

Det oplyser Det Hvide Hus.

Ifølge Det Hvide Hus er den præcise dato endnu ikke fastlagt. Det samme gælder lokationen.

Nyheden kommer efter, at Donald Trump fredag aften mødtes med en fremtrædende general fra Nordkorea, der er på besøg i Washington.

Forud for aftenens møde i Washington lød det fra Det Hvide Hus' talskvinde Sarah Sanders, at de to ville drøfte forholdet mellem de to lande og de fortsatte fremskridt inden 'Nordkoreas endelige og fuldt verificerede atomafrustning'.

Forhold i bedring

Kim Jong-Un og Donald Trump mødtes seneste ved et historisk møde i juni. Her troppede store delegationer fra begge lande op på neutral grund i Singapore.

Ved topmødet blev de to ledere enige om, en overfladisk aftale om at nedruste deres respektive atomprogrammer.

Ifølge Trump havde de to efter topmødet 'udviklet et særligt bånd'.

En udmelding der stod i skærende kontrast til den tale Trump holdt et år for inden ved FNs Generalforsamling. Her omtalte Donald Trump Kim Jong-Un som en 'raketmand (...) ude på en selvmordsmission'.

Det andet topmøde mellem de to statsledere på under et år, kan derfor ses som noget af et tøbrud mellem de to nationer.