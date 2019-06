Trump kritiserer Nasa: Har 'meget større' rumplaner

USA's præsident, Donald Trump, kritiserer Nasas ambition om at sende astronauter til Månen i 2024.

Trump skrev fredag aften dansk tid på Twitter, at den amerikanske rumorganisation hellere skulle fokusere på "meget større" ting - såsom at komme til Mars.

Dermed modsiger præsidenten sin tidligere støtte til månemissionen, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- For alle de penge vi bruger, burde Nasa ikke tale om at komme til Månen. Det gjorde vi for 50 år siden, skriver Trump.

- De skulle hellere fokusere på meget større ting, vi kan gøre, herunder Mars, som Månen er en del af, forsvar og forskning, lød det fra Trump.

Meldingen fremstår i modstrid med Trump-administrations seneste bestræbelser om at få mennesker tilbage på Månens overflade allerede i 2024 i stedet for i 2028, som målet tidligere lød.

Planen om at nå til Månen i 2024 er en del af en mere langsigtet plan om at oprette månebaser, som vil gøre det nemmere at udforske solsystemet i fremtiden.

Nasas månemission er således også et skridt hen imod at nå til Mars.

Ifølge Nasa-chef Jim Bridenstine er Trumps tweet i virkeligheden en bekræftelse af Nasas plan.

- Som præsidenten siger, bruger Nasa Månen til at sende mennesker til Mars, skriver han på Twitter.

Trumps tweets har desuden fået en del reaktioner på sociale medier.

Her læser flere det som om, at præsidenten erklærer, at Månen er en del af Mars, hvilket mange brugere på sociale medier har gjort grin med.

Ifølge The Washington Post er der dog tale om en misforståelse.

- Nasa har formuleret månemissionen som et springbræt til en eventuel menneskelig mission til den røde planet (Mars, red.), hvilket muligvis er det Trump refererer til, når han kalder Månen for "en del" af Mars, skriver avisen.

- Men bare for at slå det fast: Månen er Jordens satellit.

