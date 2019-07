Trump langer ud efter kritisk ambassadør fra Storbritannien

Det er ikke gået ubemærket hen, at Storbritanniens ambassadør i USA har kaldt præsident Donald Trumps administration for "uduelig".

De kritiske bemærkninger fra ambassadøren, Kim Darroch, blev søndag afsløret af den britiske avis Daily Mail, som havde fået adgang til lækkede dokumenter fra Storbritanniens udenrigsministerium.

Og bemærkningerne har vakt harme hos Trump, der søndag aften dansk tid langer ud efter den britiske ambassadør.

- Vi har haft vores op- og nedture med flere lande, og jeg må sige, at Storbritannien og ambassadøren ikke har tjent Storbritannien godt, siger Trump til journalister i New Jersey.

- Vi er ikke store tilhængere af den mand, og han har ikke tjent Storbritannien godt. Så jeg kan sige mange ting om ham, men det gider jeg ikke bruge krudt på, lyder det fra præsidenten.

Ifølge de lækkede dokumenter har Kim Darroch i en mail kaldt Trump-administrationen for "ekstremt dysfunktionel" og splittet.

I en vurdering fra Darroch hedder det, at Trumps præsidentskab kunne "kollapse på ingen tid" og "ende i skændsel".

- Vi tror ikke rigtigt på, at denne administration vil blive væsentligt mere normal, mindre dysfunktionel, mindre uforudsigelig, mindre splittet, mindre diplomatisk klodset og mindre uduelig, skal Kim Darroch have skrevet i et af sine notater.

Han advarer dog også i notatet om, at den amerikanske leder ikke bør undervurderes.

Det britiske udenrigsministerium kalder artiklen med de lækkede mails for "uvornt drilleri", men det dementerer ikke dens rigtighed.

- Den britiske offentlighed vil forvente, at vores ambassadører forsyner ministre med en ærlig, usminket vurdering af politikerne i deres land, siger en talskvinde for ministeriet.

- Deres synspunkter afspejler ikke nødvendigvis ministrenes eller regeringens synspunkter.

Kim Darroch er en af Storbritanniens mest erfarne diplomater. Hans udstationering i Washington D.C. begyndte i januar 2016 - ti måneder før Trumps valgsejr.