Trump laver historisk kovending: Verden ser anderledes ud i dag

Det er kun to måneder siden, at præsident Trump sidst tweetede om den nordkoreanske leder i fjendtlige og nedladende vendinger. Dengang handlede det om Trumps atomknap, der var meget 'større' og mere 'kraftfuld' end Kim Jong-uns.

Men nu er der andre boller på suppen, de to er nemlig i gang med at planlægge et møde.

Det siger Sydkoreas nationale sikkerhedsrådgiver Chung Eui-yong. Det er senere også blevet bekræftet fra Det Hvide Hus og præsident Trump på Twitter.

'Kim Jung-un talte om atomafrustning med de sydkoreanske repræsentanter, ikke bare en fastfrysning,' skrev han blandt andet.

'Mødet bliver planlagt.'

Historisk begivenhed

Udmeldingen kommer som en stor overraskelse for mange, selv eksperter og politikere.

- Hvis nogen for 16 timer siden havde sagt til mig, at Trump ville mødes med Kim Jong-un, så havde jeg grint ad dem, siger Philip Christian Ulrich, der er udenrigsredaktør på mediet kongressen.com, der skriver om amerikansk politik.

En af grundene til, at mange er så overraskede, er også, at det kun er tre dage siden, at en delegation fra Sydkorea tog til Nordkorea for at mødes med Kim Jong-un.

På det tidspunkt tweetede Trump et skeptisk 'vi får se, hvad der sker'.

Også Geir Helgesen, der er seniorforsker og ekspert i Korea, er overrasket.

- Det er usædvanligt, at det er gået så hurtigt. Vi snakker om en konflikt, der har været i over 70 år. I dag ser verden anderledes ud, siger han.

En glad Kim Jong-un trykker Sydkoreas sikkerhedsrådiver i hånden til mødet med de delegerede. Foto: AP/Korean Central News Agency

Typisk Trump

Selvom det er overraskende, at Trump har taget imod invitationen, mener Philip Christian Ulrich, at det kun er ham, der kan finde på det.

- Man kunne aldrig se Obama mødes med Kim Jong-un, så var han blevet smadret af kongressen og medierne. Trump kan tage afsted, fordi han er så kontroversiel og uforudsigelig, siger han.

At beslutningen er blevet taget så hurtigt, har også noget med Trump at gøre.

- Det er typisk Trump, han kan godt lide at træffe hurtige og impulsive beslutninger, siger han.

Sejr for begge

Ifølge Geir Helgesen, ser både Donald Trump og Kim Jong-un udviklingen i forholdet som en sejr.

- Trump kan sige, at hans hårde retorik og pres har fået nordkoreanerne til forhandlingsbordet og Kim Jong-un, fordi han kan sige, at det lykkedes af få Trump i tale ved hjælp af atomvåben og missiler, siger han.

Især Nordkoreas leder har god grund til at være tilfreds.

- Kim Jong-un fremstår som modig, fordi han stort set aldrig har mødt ledere fra andre dele af verden. Nu skal han træffe lederen af verdens stærkeste militærmagt, som jo var hans fjende indtil i går.

At det var en repræsentant fra Sydkorea, der kom med den officielle melding, er heller ikke tilfældigt, mener han.

- Ingen tror på Nordkorea længere. Alle tror, at deres udtalelser er ren propaganda, derfor var det smart at få en fra Sydkorea til at melde det ud, siger forskeren.

Alt kan ske

Begge eksperter er enige om, at fremtiden for de to nationers forhold stadig er meget usikker.

De påpeger begge to, at meget kan nå at gå galt inden mødet. Det kan ende med, at det slet ikke bliver til noget.

Ifølge Geir Helgesen har Nordkorea stor interesse i, at mødet går godt.

- Nordkorea er afhængige af, at USA ophæver handelsembargoen, hvis deres økonomi skal fungere.

Amerikanerne er også interesserede i, at mødet går godt, og Nordkorea måske dropper deres atomvåben. Det værste scenarie for Trump er dog, at der ikke kommer noget som helst ud af mødet.

- Det ville være problematisk for Trump, fordi man har givet Kim Jong-un legitimitet ved at sige ja til en invitation, siger Philip Christian Ulrich.

Men som altid med Trump, er det svært at spå om.

- Det hele kan stå og falde på, hvilket humør Trump er i den dag.