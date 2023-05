Trump-lejr vil have retssag om voldtægt erklæret ugyldig

Donald Trump anmoder om, at retssagen mod ham om voldtægt og ærekrænkelse af E. Jean Carroll erklæres ugyldig.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trumps advokat Joe Tacopina forklarer i et brev, som mandag er blevet indleveret til domstolen på Manhattan i New York, at der - ifølge ham - er blevet begået flere fejl af dommeren i retssagen.

Tacopina mener, at dommeren blandt andet har fejlkarakteriseret beviserne til fordel for E. Jean Carroll.

Derudover mener Tacopina, at dommeren ikke har givet ham lov til at forholde Carroll spørgsmål i sit forhør.

I brevet påpeger advokaten ifølge Reuters spørgsmål som, hvorfor hun ikke søgte optagelser fra sikkerhedskameraer af den påståede voldtægt, og hvorfor hun ikke gik til politiet.

Anklagen går tilbage til slutningen af 1995 eller begyndelsen af 1996.

Trump har konsekvent fastholdt, at den påståede voldtægt aldrig har fundet sted.

På det sociale medie Truth Social skrev han i sidste uge, at anklagerne er 'opdigtet svindel'.

Ifølge Reuters har den nu 79-årige E. Jean Carrolls advokater ikke reageret på Trumps-lejrens anmodning.

Det begyndte som en sag om en påstået voldtægt. Men efter E. Jean Carroll skrev om sagen, fik Trumps reaktion hende til også at anklage ham for ærekrænkelse.

- Jeg er her, fordi Donald Trump voldtog mig, og da jeg skrev om det, løj han og sagde, at det ikke var sket, sagde hun i retssalen på Manhattan i sidste uge.

Den tidligere amerikanske præsidents advokater blev i sidste uge hevet til side af dommeren i sagen, Lewis Kaplan.

Her fik advokaterne at vide, at de skulle bede Trump om ikke at ytre sig om sagen offentligt. Dommeren advarede om, at Trump kan stå over for flere sager, hvis han fortsat omtaler sagen offentligt.

Retssagen sagen begyndte tirsdag i sidste uge og ventes at fortsætte senere mandag.