Trump: 'Mine tanker er med jer'

En planlagt demonstration for de sigtede for stormen på den amerikanske kongres bliver støttet af Donald Trump

Tidligere amerikansk præsident Donald Trump viser nu sin støtte til de oprører, der stormede Capitol Hill 6. januar 2021.

Det sker, da der lørdag 18. september er planlagt en støtte-demonstration for de 650 mennesker, der er blevet sigtet i forbindelse med stormen af Kongressen.

Det skriver The Guardian.

'Vores hjerter og tanker er med de mennesker, der på uretfærdig vis retsforfølges efter protesten 6. januar mod det falske præsidentvalg', siger han i en skrevet udtalelse.

'Til slut VIL RETFÆRDIGHEDEN SEJRE,' konkluderer Trump samtidigt.

Gearer op

I forbindelse med den planlagte demonstration, der har fået navnet 'Justice for J6', har politiet hævet sikkerhedsniveauet gevaldigt.

Rundt om kongres-bygningen har man opstillet et forstærket hegn, og man har suppleret med et stort antal betjente. Derudover står nationalgarden på stand-by.

Denne her gang er politiet klar, skulle demonstrationen udvikle sig. Foto: Ritzau Scanpix

60 har erkendt skyld

Støtterne til de 650 sigtede demonstranter har deklareret dem som politiske fanger, men 60 af dem har allerede erklæret sig skyldige i anklagerne.

Flere medlemmer fra militsen 'Proud Boys' er blandt de sigtede, demonstrationen er til støtte for. Alligevel har militsen på sociale medier opfordret deres medlemmer til ikke at deltage, da de mener, at det 'lyder som lokkemad' fra regeringen.

På trods af at Donald Trump har erkendt sin støtte til demonstrationen, kommer han ikke til at deltage i den. Han skal nemlig spille en golfturnering i New Jersey samme dag.