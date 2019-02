Trump modtager rapport om bilimport fra Europa til USA

Det amerikanske handelsministerium har sendt en undersøgelse af, hvorvidt bilimport udgør en national sikkerhedstrussel for USA til Det Hvide Hus.

En talskvinde for handelsministeriet siger natten til mandag dansk tid, at ministeriet ikke vil offentliggøre indholdet af rapporten.

USA's præsident, Donald Trump, har nu 90 dage til at afgøre, hvordan han vil forholde sig til rapportens anbefalinger.

Det er forventet, at rapportens konklusioner kan give Trump mulighed for at presse Europa på handelsområdet.

For hvis rapporten vurderer, at import af biler fra Europa til USA udgør en national sikkerhedstrussel, vil Trump - uden om Kongressen - kunne pålægge told på biler importeret fra Europa.

Trump har allerede brugt nationale sikkerhedsspørgsmål til at indføre told på stål og aluminium. Og han har tidligere truet med at gøre det samme på biler.

På opfordring fra Trump iværksatte handelsministeriet i maj sidste år den såkaldte sektion 232-undersøgelse af den amerikanske bilimport.

Den er natten til mandag dansk tid blevet leveret til Trump blot to timer før deadline.

Den amerikanske bilindustri har advaret Trump om, at øgede toldsatser på biler og bildele vil kunne øge priserne på biler i USA med tusindvis af dollar.

Og potentielt vil det også kunne medføre nedlæggelsen af flere tusind job på tværs af landet, lyder advarslen.

I Europa bliver rapportens ventede resultater ligeledes mødt med skepsis.

De tyske bilselskabers brancheforbund, VDA, afviste søndag, at den tyske bilindustri udgør en sikkerhedstrussel for USA.

Den tyske bilindustri har alene skabt over 113.000 job i USA de seneste år med omkring 300 fabrikker, lyder det fra VDA.

- Alt dette styrker USA og er ikke et sikkerhedsproblem, skriver VDA i en meddelelse.