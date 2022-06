Trump nægtede at lytte

Toprådgivere til den daværende præsident fortalte ham tilbage i januar 2021, at han tog fejl, da han påstod, at der var fusket med valgresultatet af det amerikanske præsidentvalg. Men Donald Trump lyttede ikke

6. januar 2021 stormede tusindvis af Trump-tilhængere kongressen i USA.

Nu efterforskes det til bunds, hvilken rolle den tidligere præsident Donald Trump havde ved begivenhederne.

Torsdag startede høringerne om stormløbet, der kostede fem personer livet.

Påstande var ubegrundede

Toprådgivere for Trump fortæller nu, at de 6. januar fortalte ham, at hans påstande om valgsvindel var ubegrundede og ikke ville vende hans valgtab.

Men han nægtede at lytte.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udtalelserne kommer fra de tidligere rådgivere mandag på den anden høring ud af seks planlagte denne måned.

De sagde, at de ikke fandt nogen berettigelse i en lang række af de påstande, der dukkede op efter hans valgnederlag i november.

Det er blandt andet påstande, som omhandler en 'mistænkelig kuffert' med falske stemmesedler og en lastbil, der transporterede stemmesedler til Pennsylvania.

Ingen interesse for sandheden

Trump har nægtet at have begået fejl og har gentagende gange insisteret på, at han ikke tabte valget. Han afviser også undersøgelsen og kalder den en politisk heksejagt.

Men meget tyder på, at Trump ikke havde lyst til at fokusere på sandheden, men derimod gøre alt for at overbevise om, at valgresultatet var blevet fusket med.

- Jeg tænkte, hvis han virkelig tror på det her, så er han blevet løsrevet fra virkeligheden. Der var aldrig en indikation af interesse for, hvad de faktiske fakta var.

Sådan sagde William Barr, der fungerede som Trumps justitsminister og længe var kendt som loyal over for den republikanske præsident.

Tidligere justitsminister under Donald Trump William Barr ses her på videoafhøring foran repræsentanternes udvalg, der består af syv demokrater og to republikanere. Foto: Drew Angerer/Ritzau Scanpix

I et vidneudsagn givet på video afviste Barr blankt påstandene om svindel som 'bullshit' og 'skørt'.

Og udtalelser fra den demokratiske repræsentant Zoe Lofgren underbygger formodningen om, at Trump ignorerede advarsler om, at påstandene var falske.

- Han og hans nærmeste rådgivere vidste, at disse påstande var falske, men de fortsatte med at sælge dem alligevel, lige indtil øjeblikket før en hob af Trump-tilhængere angreb kongressen.

Meningsmålinger viser, at mange af Trumps tilhængere stadig tror på hans falske påstande om valget.