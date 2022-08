Trump offentliggører kryptisk video

Rygterne om Donald Trumps mulige kandidatur til præsidentvalget i USA i 2024 har svirret længe.

Selv har han sagt, at han 'glæder' sig til om to år, og i juli udtalte Trump i et interview med et amerikansk magasin, at han kun mangler at finde ud af, hvornår han skal skyde sin valgkamp i gang - ikke hvorvidt det sker.

Nu tyder meget på, at den dato er meget snart.

I en fire minutter lang video, der netop er blevet offentliggjort på Trumps eget medie, Truth Social, fortæller Donald Trump sine støtter, at USA har været i frit fald, siden Joe Biden blev valgt som præsident, og at det lige nu kun går den gale vej:

- Vi er en nation i forfald, lægger Trump ud med at sige til dystre toner af tordenvejr og regn.

Herefter remser den tidligere præsident alle de dårlige scenarier op. 'USA har den højeste inflation i over 40 år', 'vi har historisk høje energipriser', 'USA går tiggergang for olie hos Venezuela og Rusland', siger Trump, inden man ser en mørklødet mand stikke en kniv i ryggen på en kunde i en kiosk.

- Vi er en nation, der på mange måder er blevet en joke, lyder det fra Trump, i samme øjeblik som videoen går fra at være i sort/hvid til farve, og sød musik, latter og klapsalver erstatter tordenvejret.

- Vi vil aldrig give efter, vi vil aldrig give op, og vi vil aldrig, aldrig svigte jer, slutter han, inden videoen fader ud og slutter med teksten '... and the best is yet to come.'

Vink med en vognstang

Spørger man USA-analytiker Mirco Reimer-Elster, er videoen et klart udtryk for, at Trump vil forsøge sig som republikansk præsidentkandidat endnu engang:

- Som man siger: 'If it looks like a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck'. Med andre ord er det svært at tolke videoen som andet end endnu et vink med en vognstang om, at Trump agter at genopstille i 2024, siger Mirco Reimer-Elster til Ekstra Bladet.

- Manden er jo ikke ligefrem diskret. Jeg vil i så fald nødig se ham flirte subtilt på et dansegulv.

Mirco Reimer-Elster er USA-analytiker. Foto: Ulrich Grinderslev-Schwartz/TV2

Videoen er blevet offentliggjort under et døgn efter, at FBI-agenter ransagede Donald Trumps hjem i Mar-a-Lago, Florida. Har videoens timing noget med det at gøre?

- Trumps argument er jo, at ransagningen er udtryk for, at han er offer for en politisk motiveret klapjagt, der skal sætte en kæp i hjulpet for, at han vender tilbage til Det Hvide Hus, siger Mirco Reimer-Elster.

Hvad er chancen for, at Donald Trump stiller op og bliver valgt som Republikanernes præsidentkandidat?

- På nuværende tidspunkt vil jeg sige, at der er 90 procents sandsynlighed for, at Trump stiller op igen i 2024, og 30 procents sandsynlighed for, at Trump vinder valget. Jeg må dog varedeklarere her og advare, for jeg er sproglig student, og forudsigelser er ikke min store styrke.

