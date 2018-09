Trump i hårdt angreb: Jeg har ingen justitsminister

- Jeg har ingen justitsminister.

Sådan lyder USA's præsident Donald Trump seneste kritik af hans egen minister Jeff Sessions.

Interviewet blev gennemført tirsdag i Det Ovale Værelse af mediet The Hill og blev offentliggjort onsdag aften amerikansk tid.

Jeff Sessions. Foto: AP Photo/Robert F. Bukaty

Selv om det ikke er første gang, at præsidenten kritiserer justitsministeren, så mener flere Republikanere ifølge mediet, at de hårde ord kan være et tegn på, at Sessions' dage i Trumps regering kan være talte.

Ofte kritiseret

Donald Trump har flere gange kritiseret Jeff Sessions for at erklære sig inhabil i specialanklager Robert Muellers undersøgelse af Ruslands formodede indblanding i det amerikanske valg.

Præsidenten mener, at Sessions har været for dårlig til at beskytte ham i sagen.

Donald Trump gentager i interviewet med The Hill kritikken af Sessions og siger, at justitsministeren har været meget "uretfærdig", og at han er meget "skuffet" over Sessions.

Præsidenten kritiserer også justitsministeren, der er kendt for en hård kurs over for indvandrere, for at være for blød på området.

Jeg er ikke glad

- Jeg er ikke glad for grænsen. Der er mange ting, jeg ikke er glad for - det er ikke kun dette (Ruslandsundersøgelsen, red.), siger Donald Trump i interviewet.

Jeff Sessions har endnu ikke kommenteret præsidentens udtalelser.

I august blev han anklaget for ikke at have kontrol over justitsministeriet af præsidenten.

Ved den lejlighed forsvarede Sessions sig i en erklæring:

- Så længe jeg er justitsminister, vil ministeriet ikke lade sig påvirke af politiske interesser på upassende vis.