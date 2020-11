Trump om valgsvindel: Vi har alle beviserne

Domstolen vil ikke tillade, at beviserne for valgsvindel bliver fremlagt, siger Donald Trump

Præsident Donald Trump beklager sig søndag endnu en gang i et interview til Fox News over, at domstolene i nogle af det amerikanske valgs nøglestater ikke vil følge op på de søgsmål om valgsvindel, som han ønsker at få behandlet.

- Vi forsøger at fremlægge beviserne, og dommerne vil ikke lade os gøre det, siger han.

Trump har endnu ikke villet erklære sig som taber af valget 3. november.

Det er på trods af, at alle USA’s store tv-stationer har udråbt demokraten Joe Biden som en klar vinder. Blandt dem Fox News.

- Vi har så mange beviser, gentager Trump.

Blandt nøglestaterne er det kun Wisconsin, der mangler at certificere resultatet. Det skal ske senest 1. december.

Wisconsin er en af de stater, som Biden ifølge mediernes opgørelser har vundet.