Trump-rival i bilulykke

Floridas guvernør og republikansk præsidentkanditat Ron DeSantis har tirsdag morgen lokal tid være involveret i en bilulykke.

Det skriver CNN.

Ulykken skulle have fundet sted i delstaten Tennessee, men ifølge Bryan Griffin, der er talsmand for DeSantis præsidentkampagne, er guvernøren ikke kommet til skade i ulykken. Flere medarbejdere var også i bilen, men er heller ikke kommet til skade.

'Denne morgen var guvernøren involveret i en bilulykke, mens han var på vej til et arrangement i Chattanooga, Tennessee. Ham og hans hold er ikke kommet til skade.'

'Vi sætter pris på nationens bønner og ønsker om fortsat held og lykke under hans kampagne,' lyder det fra Bryan Griffin i en udtalelse.

Rivalen

44-årige Ron DeSantis regnes for at være Donald Trumps republikanske rival om at blive USA's næste præsident i 2024.

Udover Ron DeSantis og Donald Trump har fem andre republikanere meddelt deres kandidatur.

Det drejer sig om den tidligere guvernør i New Jersey 60-årige Chris Christie, den 57-årige senator Tim Scott, Nikki Haley, der er 51 år og tidligere FN-ambassadør og guvernør i South Carolina samt den tidligere vicepræsident Mike Pence, der er 64 år.