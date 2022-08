Trump-rival overvejer at stille op til præsidentvalg

Hun vil gøre alt for, at Trump ikke kommer til magten igen. Nu overvejer hun at stille op til præsidentvalget

Liz Cheney, der efter tirsdagens valg snart er fortid i Kongressen, vil gøre alt for at forhindre, at Donald Trump igen kan kalde sig USA's præsident.

Derfor overvejer hun nu at stille op til præsidentvalget i 2024.

I kølvandet på primærvalget i delstaten Wyoming, hvor Cheney tirsdag led nederlag til Trump-støttede Harriet Hageman, deltog Cheney onsdag i et interview med NBC, hvor hun blev spurgt ind til, om hun overvejede at udfordre Trump ved at stille op til præsidentvalget.

Det skriver The Guardian.

Beslutningen træffes snart

Det tog et par forsøg, før republikaneren sagde:

- Det er noget, jeg overvejer, og jeg træffer den endelige beslutning inden for de kommende måneder.

Cheney er bestemt ikke populær hos Trump, der både har kaldt hende et 'bittert' og et 'forfærdeligt' menneske. Og de spydige bemærkninger går også den anden vej.

Massiv kritik

Da Trump efter seneste valg mente, at valget var ugyldigt, udtalte Cheney massiv kritik af eks-præsidenten. Og hendes modstand mod Trump har ikke ændret sig efter hendes nederlag.

- Jeg tror, at Donald Trump fortsætter med at udgøre en meget alvorlig trussel - en risiko for vores republik. Og jeg tror, at det vil kræve en bred og samlet front af republikanere, demokrater og uafhængige at besejre ham. Det er det, jeg har tænkt mig at være en del af, sagde hun onsdag.

Talsperson for Liz Cheney Jeremy Adler har allerede løftet sløret en smule for, hvordan de vil gå imod Trump.

- De kommende uger vil Liz lancere en organisation, der skal oplyse det amerikanske folk om den igangværende trussel mod vores republik og for at mobilisere en samlet indsats for at opponere mod enhver 'Donald Trump for president'-kampagne, lyder det.

