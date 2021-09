Donald Trump sagsøger sin niece og The New York Times for at offentliggøre hans selvangivelse

100 millioner dollars.

Det er så meget, tidligere præsident Donald Trump sagsøger sin egen niece, Mary Trump, og The New York Times for.

Søgsmålet påstår, at de var i ledtog om at få fingrene i hans skatteselvangivelse, der endte med at tildele journalisterne Pullitzer-prisen - der er den fornemmeste pris for journalistik i USA.

Det skriver NBC News.

Lumskhed og korstog

I søgsmålet står der, at Mary Trump og tre journalister på The New York Times - Susanne Craig, David Barstow og Russel Buettner - deltog i et 'lumsk plot' og et 'omfattende korstog' for at få fat i Trumps selvangivelse.

Ifølge søgsmålet har Mary Trump fremlagt selvangivelsen i sin bestseller-bog fra 2020: 'Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man', der omhandler Donald Trump.

Derudover påstår søgsmålet, at Trumps niece og journalisterne var 'motiveret af en personlige vendetta, og deres ønske om at blive kendt, anerkendelse og økonomisk vinding' samt at 'fremme deres politiske agenda'.

- Han er desperat

Det giver niecen Mary Trump dog ikke meget for.

- Jeg synes, han (Donald Trump, red.) er en taber, og han kommer til at kaste alt mod væggen, han kan, i håbet om det sidder fast. Det er desperation, siger hun i et udtalelse.

- Som det altid er tilfældet med Donald, forsøger han at skifte emne, siger Mary Trump.

The New York Times har fortalt, at de planlægger at bekæmpe søgsmålet i retten, da de mener, at søgsmålet er et forsøg på at få en nyhedsorganisation til at tie.