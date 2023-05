Trump sagsøgt: Nu slår hun til igen

Donald Trump Jr. bliver igen sagsøgt af forfatteren E. Jean Carroll, der anklager ham for at have udtalt sig injurierende om den tidligere dom og om hendes person

Han gør ikke livet let for sine advokater. I det mindste har de nok at lave.

10. maj, dagen efter at Donald Trump Jr. blev dømt for seksuelt overgreb på forfatteren E. Jean Carroll, deltog han i et stort interview på CNN. Her skulle man tro, at dommen ville have lagt en dæmper på den tidligere præsidents udtalelser, men det var ikke tilfældet.

I løbet af interviewet fortalte han blandt andet, at han aldrig havde mødt E. Jean Carroll, at hun var skør, og at hendes historier var falske.

Udtalelser som E. Jean Carroll mente var skadende i en sådan grad, at hun nu igen har valgt at hive Trump i retten. Denne gang for injurier.

Det skriver The Guardian.

Trump mødte ikke op i retten under retssagen. I stedet havde han indspillet en video med en vidneforklaring, der blev afspillet for et nævningeting. Foto: Ej Carroll Legal Team Handout/Reuters

Anker dom

Det er imidlertid tydeligt, at Trump ikke er tilfreds med dommen. Dagen efter interviewet valgte han at anke dommen og skrev et opslag på sit sociale medie, Truth Social, hvor han igen benægtede:

'Jeg har absolut ingen idé om, hvem den her kvinde er. Denne dom er en skændsel - en fortsættelse af den største heksejagt nogensinde.'

Da dommen var et civilt søgsmål, fik den tidligere præsident ikke nogen strafferetlig dom, men blot et erstatningskrav, som han skal betale til den forurettede, E. Jean Carroll, på 34 millioner kroner.

Her blev der blandt andet lagt vægt på, at E. Jean Carroll var blevet udsat for ærekrænkelse, da Trump benægtede hendes beskyldninger offentligt, hvilket havde haft store økonomiske konsekvenser for hende.

