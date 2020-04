Trump sender militære læger til coronaramte New York

USA's regering vil indsætte et stort antal militært personel i de amerikanske delstater for at hjælpe dem med at håndtere udbruddet af coronavirus.

Det siger præsident Donald Trump lørdag aften dansk tid på sin daglige pressebriefing.

Han tilføjer, at tusind personer fra militæret sendes til New York City, heriblandt militære læger og sygeplejersker.

- Vi sender en enorm mængde militær ind for at hjælpe, siger Trump.

New York City er epicentret for coronaudbruddet i USA. Tidligere lørdag meddelte delstatens guvernør, Andrew Cuomo, at delstaten New York i løbet af et enkelt døgn har registreret 630 dødsfald som følge af coronavirus.

Med meldingen om, at militære læger indsættes, lader et opråb fra borgmesteren i New York City, Bill de Blasio, tidligere denne uge til at være blevet hørt - i hvert fald i et vist omfang.

De Blasio kaldte situationen i storbyen for et 'ekstraordinært kapløb med tiden' og har flere gange sagt, at den føderale regering bør bidrage med medicinsk uddannet personale fra militæret.

- Vi har at gøre med en fjende, der dræber tusindvis af amerikanere, og mange mennesker dør, som ikke behøver at dø, sagde de Blasio fredag ifølge Reuters på et pressemøde.

- Du kan ikke sige, at hver delstat står for sig selv, at hver by må klare sig selv. Det er ikke USA.

Præsidenten advarer dog om, at der i de kommende uger 'vil være en masse dødsfald, desværre'.

Han siger også, at han tager den særlov i brug, der kan give USA's regering mulighed for at beordre firmaer til at fremstille bestemte varer i krisetider.

USA's føderale katastrofeagentur, Fema, har bestilt 180 millioner ansigtsmasker. Myndighederne taler med virksomheden 3M for at se, om de kan levere det, siger Trump ifølge den britiske tv-station BBC.

- Vi vil have dem til at hjælpe vores land. Vi har brug for maskerne, og vi vil ikke have, at andre mennesker får dem. Man kan kalde det gengæld, siger præsidenten ifølge BBC.