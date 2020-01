Trump-søn chokerer med våben

Trump Jr. er ligesom som sin far ikke bange for at provokere

'Lock her up!'

USA's præsidents ældste søn, Donald John Trump Jr., har delt et billede på Instagram af ham selv med en riffel, hvor den tidligere præsidentkandidat Hillary Clinton kan ses bag tremmer.

Under opslaget fra i søndags skriver Donald Trump Jr.: 'Dejlig dag på ranchen', og uddyber, at der er blevet tilføjet lidt ekstra sejt til riflen.



Magasinet med det kontroversielle billede sidder i en AR-15 riffel, der er blevet omdannet, så det ligner en middelalderhjelm brugt under de kristne korstog. Der er desuden et Jerusalem-kors på riflen, der er et symbol på den kristne overtagelse af Jerusalem i det 11. århundrede.

Opslaget, der bliver efterfulgt af flere emojis med flammer og smileys grædende af glæde, er blevet liket af over 190.000 på under en dag.

På de medfølgende billeder kan man se, at riflen er 'Made in the USA', og der står 'Crusader', der betyder korsfarer, henover løbet.

42-årige Donald John Trump Jr. er en erfaren jager og våbenentusiast.

Siden Donald Trump blev præsident, har han sammen med broren Eric Trump videreført Trump Organization.

Trump Jr. var også en trofast støtte, da præsident Trump slog Hillary Clinton under præsidentvalgkampen i 2016. Han blev under valgkampen kendt for at støtte og sprede konspirationsteorier og falske informationer.

Under Trumps mange valgkampsmøder råbte tilhængere gentagende gange 'lock her up'. Det er siden blevet gentaget ved nyere begivenheder, hvor Trump har nævnt hans tidligere konkurrents navn.

Sagen bunder i en række e-mails, som Hillary Clinton har sendt fra sin private mail, mens hun fungerede som udenrigsminister. FBI har flere gange udtalt, at der ikke er grundlag for at køre en straffesag mod den forhenværende førstedame.