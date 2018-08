Trump spyer giftige tweets ud i alle retninger: Systemet er råddent og korrupt

Mens den amerikanske præsident Donald Trump i disse timer nærmest spyer meldinger ud i alle retninger ud på Twitter, så benægter Kina kategorisk, at de har hacket Hillary Cintons emails.

Onsdag morgen beskyldte Trump ellers kineserne for at have hacket fortroligt-stemplet materiale i Hillary Clintons email-boks.

- Vi er stærke modstandere af cyber-angreb og spionage, fastslår en talskvinde for den kinesiske udenrigsminister ifølge nyhedsbureauet AP.

Hillary Clinton’s Emails, many of which are Classified Information, got hacked by China. Next move better be by the FBI & DOJ or, after all of their other missteps (Comey, McCabe, Strzok, Page, Ohr, FISA, Dirty Dossier etc.), their credibility will be forever gone! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. august 2018

Talskvinden understreger, at Kina er en stærk forsvarer af sikkerhed i cybercity.

Hillary Clinton var som bekendt Donald Trumps modkandidat under præsidentvalget i 2016.

Uden dokumentation

Trump beskylder på Twitter kineserne for at have hacket Hillarys emails helt uden dokumentation for påstanden. Han fastslår også, at både FBI og Justitsministeriet bør gå ind og undersøge sagen nærmere.

Trumps motiv til at udsende den udokumenterede påstand er uklar. I forvejen bliver russerne beskyldt for at have hacket emails fra demokraterne under valgkampen. Myndighederne har allerede rejst tiltale mod 12 russiske efterretnings-officerer, som man mener hackede Hillary Clintons emails under valgkampen.

Samtidig er Robert Mueller i fuld gang med sin efterforskning af russernes påståede indblanding forud for det amerikanske valg. Mueller gransker også præsident Trumps mulige rolle i sagen.

Råddent og korrupt

Trumps udfald mod kineserne kommer samtidig med, at han forsøger at stabilisere forholdet mellem USA og Kina. Det sker for at have en alliance-partner i forhold til Nordkorea.

Men Trump holder sig ikke kun til kineserne i sine heftige angreb.

I en række vrede tweets, som Donald Trump løbende har udsendt onsdag eftermiddag, går han også til angreb på den tidligere præsident Obama og dennes støtter. Trump beskylder dem for at have spioneret mod en modstander under valgkampen - underforstået Trump. Trump skriver, at han begynder at finde systemet råddent og korrupt.

“The Obama people did something that’s never been done...They spied on a rival presidential campaign. Would it be OK if Trump did it next? I am losing faith that our system is on the level. I’m beginning to think it is rotten & corrupt. Scary stuff Obama did.” @TuckerCarlson DOJ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. august 2018

I et andet tweet beskylder Trump Hillary Clinton for at have betalt russerne for oplysninger, som hun kunne bruge mod sin egen regering. Heller ikke denne påstand dokumenteres.

“Hillary Clinton and the DNC paid for information from the Russian government to use against her government - there’s no doubt about that!” @TuckerCarlson — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. august 2018

Drop anonyme kilder

Også pressen skyder Trump på i serien af tweets.

“Anonymous Sources are really starting to BURN the media.” @FoxNews The fact is that many anonymous sources don’t even exist. They are fiction made up by the Fake News reporters. Look at the lie that Fake CNN is now in. They got caught red handed! Enemy of the People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29. august 2018

Han advarer læserne mod artikler, der bruger anonyme kilder. Disse artikler er fabrikeret af Fake News reportere, fastslår Trump, som endnu en gang giver TV-stationen CNN en på hatten.