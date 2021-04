Trump-støtter bag tremmer

Selv om der ikke er beviser på, at Ethan Nordean og Joseph Biggs fysisk lagde kræfter i angrebet på den amerikanske kongres 6. januar, befinder de to ledende medlemmer af den yderligtgående Proud Boys-bevægelse sig nu bag tremmer frem til retsopgøret om begivenhederne på den skæbnesvangre dag.

En føderal dommer besluttede mandag, at de to skal tilbageholdes, indtil der fældes dom over dem.

Det skriver avisen The Guardian.

Nordean og Biggs er to af fire Proud Boys-ledere, som står tiltalt for at have planlagt at omstøde valget af Joe Biden ved præsidentvalget i 2020 til fordel for Donald Trump, som de ‘stolte drenge’ har sværget evigt troskab.

Tid til krig

De er videre tiltalt for at have organiseret en Proud Boys-march mod Kongressen efter et folkemøde ved det Hvide Hus, hvor Donald Trump opildnede sine tilhængere. Flere medlemmer af Proud Boys menes at være blandt de første, der med vold skaffede sig adgang til kongresbygningen.

- De anklagede står tiltalt for at have forsøgt at stjæle en af kronjuvelerne i vores land ved at forstyrre den fredelige overførsel af magt (fra en præsident til den næste, red.), sagde dommer Timothy Kelly ifølge The Guardian om sin beslutning mandag.

Dommeren henviste i sin afgørelse til meddelelser, som de tiltalte sendte via sociale medier og krypterede tjenester. Biggs erklærede i meddelelserne, at tiden var inde til at føre krig, hvis demokraterne ‘stjal’ præsidentvalget fra Trump, mens Nordean opfordrede private militser i USA til at søge kontakt med Proud Boys.