Trump-støtter flokkes i Florida efter FBI-ransagning

Den tidligere præsident Donald Trumps trofaste støtter er mandag aften mødt talstærkt op foran Trumps hybel i Florida for at demonstrere mod FBI's ransagning

Mandag ransagede agenter fra FBI tidligere præsident Donald Trumps hjem i Palm Beach, Florida.

FBI har bekræftet ransagningen, men det er endnu uvist, hvad de ledte efter.

Ifølge The New York Times havde ransagningen til formål at få fat i de 15 kasser med hemmelige, klassificerede dokumenter, som Trump tog med sig fra Det Hvide Hus sidste år.

'Florida for Trump'

Trump var ikke selv til stede under ransagningen, da han befandt sig i New York.

Men han var hurtig til at skrive om aktionen på sig eget sociale medie, Truth Social.

'Det er mørke tider for vores land, hvor mit smukke hjem, Mar-a-Lago i Palm Beach, Florida, lige nu belejres, ransages og besættes af en stor gruppe FBI-agenter', skrev Donald Trump blandt andet mandag.

Og de altid trofaste Trump-støtter var da også hurtige til at vise deres utilfredshed foran det pompøse hjem i Florida, Mar-A-Lago.

Annonce:

Flere demonstranter stimlede mandag aften sammen nær hjemmet badet i diverse flag med påskriften 'Stars and Stripes', 'Florida for Trump' og 'America First'.

Læs også: Med en pornobutik som nabo: Her styrtede Trumps præsidentskab i grus

Utilfredse Trump-støtter demonstrerer nær den tidligere præsidents hjem i Florida efter mandagens FBI ransagelse. Her med et 'Trump 2024'-flag. Foto: Ritzau Scanpix/Eva Marie Uzcategui

'Det er kommunisme'

Iført en gigantisk rød MAGA-hat angriber en af de kvindelige demonstranter præsident Joe Bidens administration for at bevæbne FBI i kampen mod Trump.

- Biden-administrationen og demokraterne bevæbner FBI, og det må stoppe. FBI er her ikke for at bevæbne sig mod en anden præsident. Det er aldrig sket før. Præsident Trump bliver undersøgt, fordi de er bange for, at han stiller op og vil vinde igen, siger den kvindelige demonstrant.

Læs også: Her er Trumps hipsterhær

Foto: Ritzau Scanpix/Eva Marie Uzcategui

En anden demonstrant mener, at ransagningen er et udtryk for 'kommunisme'.

- Efter min mening er det kommunisme. De bevæbner DOJ, FBI og IOS, siger en mandlig demonstrant og peger på et cubansk flag på sin skulder

- Jeg har gennemlevet det her, og jeg ved, hvad det hele drejer sig om, siger han.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Trumps hjem Mar-a-Lago i Florida blev mandag ransaget af FBI. Arkivfoto

Annonce:

Watergate om igen

Det amerikanske justitsministerium har ikke ønsket at kommentere sagen.

Trump mener, at historien gentager sig, og at ransagningen er en ny Watergate-skandale, hvor indbruddet nu er rettet mod ham.

'Nu sker det omvendt, at demokraterne bryder ind i hjemmet til USA's 45. præsident', skriver Trump på Truth Social.

Watergate-skandalen førte til den republikanske præsident Richard Nixons tilbagetræden i 1974 efter et indbrud i Det Demokratiske Partis nationale kontor i bygningen Watergate i Washington, D.C.

Læs også: Går mod strømmen: Kendisser (også danske) der støtter Trump