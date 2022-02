Trump sviner Pence

De var uadskillelige i Trumps embedsperiode, men nu tyder det på, de ikke er på julekort.

Da Mike Pence sidste år godkendte valgresultatet, og dermed gik imod Trumps påstande om valgsvindel, blev Trump rasende.

Siden da har forholdet mellem de to tilsyneladende været anspændt, og søndag sendte Trump endnu en stikpille mod sin tidligere højre hånd.

Det skriver Washington Post.

Bitter

Den 6. januar sidste år skulle den daværende vicepræsident i overensstemmelse med forfatningen officielt godkende valgresultatet i Kongressen.

Trump og hans advokat havde på forhånd forsøgt at presse Pence til at gå imod valgresultatet, men den plan ønskede Pence ikke at deltage i.

I en ny udtalelse fra Trump står det klart, at han er frustreret over hvordan, at Pence ikke brugte sin magt til Trumps fordel.

- Hvis vicepræsident Mike Pence 'absolut ikke havde ret til' at ændre præsidentvalgresultatet i Senatet, hvorfor prøver demokraterne og enkelte republikanere så desperat at indføre en lovgivning, som ikke tillader en vicepræsident at ændre resultatet af et valg?

- Det, de siger, er, at Mike Pence havde ret til at ændre udfaldet, og nu vil de fjerne denne ret. Desværre udøvede han ikke magten, siger Trump i en erklæring ifølge Washington Post.

Skeptiske modstandere

Udtalelsen kommer i kølvandet af, at kongressen den seneste tid har diskuteret ændringer i Electoral Count Act, som er en føderal lov for optællingen af valgstemmer efter et præsidentvalg.

Blandt de ændringer, der overvejes, er at gøre det mere eksplicit, at vicepræsidentens rolle kun er ceremoniel, skriver Washington Post.

Og Trumps udtalelser har skabt ringe i vandet i amerikansk politik.

- Sandheden er, at loven om valgtælling fra 1887 gør det klart, at vicepræsidenten kun åbner kuverterne. Men nogle gange vil vi gerne gøre lovene endnu mere gennemskuelige, så selv psykopater kan forstå dem, skriver advokat George Conway på Twitter.

Også det Hvide Hus har kommenteret sagen.

'Dette er blot en påmindelse om, hvor uegnet til præsidentembedet han er, sagde pressesekretær i Det Hvide Hus, Jen Psaki, mandag.

Selv mener Pence, han gjorde sin pligt ifølge den amerikanske forfatning.

- Men præsidenten og jeg satte os ned dagene efter, vi talte om det og skiltes i som venner, har han sagt til Business Insider.