Trump til angreb før høring om sex-anklager: 'Hun var fuld'

* 10. juli offentliggør Præsident Donald Trump, at han nominerer 53-årige Brett Kavanaugh til ny højesteretsdommer i stedet for 81-årige Anthony Kennedy, der går på pension.

* Brett Kavanaugh er i dag dommer ved den føderale ankedomstol i Washington.

* 16. september står den 51-årige lektor Christine Blasey Ford frem i Washington Post og anklager Kavanaugh for forsøg på voldtægt til en fest i 1980'erne. På det tidspunkt var hun 15 år, og han var 17.

* 23. september står en anden kvinde, den 53-årige Deborah Ramirez, frem i magasinet The New Yorker og beskylder Kavanaugh for blandt andet at have tvunget hende til at røre ved hans penis til en kollegiefest.

* Kavanaugh afviser begge anklager.

* 25. september deltager Brett Kavanaugh og hans hustru, Ashley, i et interview på tv-stationen Fox News. I interviewet kalder han beskyldningerne for 'falske'.

* 26. september træder en tredje kvinde, Julie Swetnick, frem med anklager om at Kavanaugh skal have sexkrænket piger under ungdomsfester i begyndelsen af 1980'erne. 'Det er latterligt og fra en gråzone. Jeg ved ikke, hvem hun er, og dette er aldrig sket' , svarer Kavanaugh.

* 27. september skal både Kavanaugh og Ford efter planen afgive forklaring under en høring i Senatets retsudvalg.

Kilder: Reuters, The New York Times, CNN