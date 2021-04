Trump-tilhængere vil bruge betjents død

Kongresbetjent, der blev mindet som offer for hordernes hærgen under angrebet på den amerikanske kongres, døde af naturlige årsager, fastslår retsmediciner

Kongresbetjenten Brian Sicknick døde ikke som følge af den fysiske vold, han blev udsat for, da rasende Trump-tilhængere angreb den amerikanske kongres i januar.

Han døde derimod af et slagtilfælde, som ikke direkte kan forbindes med konfrontationerne på dagen, da Joe Bidens valgsejr over Donald Trump skulle konfirmeres i parlamentet.

Det fastslår den øverste retsmedicinske myndighed i Washington D.C. ifølge avisen Washington Post.

Sicknick blev under angrebet oversprøjtet med en substans, som er udviklet til friluftsfolket i USA som forsvar mod aggressive bjørne.

To mænd er tiltalt for at have forvoldt Sicknicks død, men retsmediciner Francisco J. Diaz siger til Washington Post, at der ikke er fundet bevis for, at bjørnesprayen har fremkaldt en allergisk reaktion, som kostede Sicknick livet.

Et foto af Brian Sicknick udstillet i Kongressen ved hans begravelse i februar. Foto: Brendan Smialowski / POOL / AFP / Ritzau Scanpix

Vil skabe modvægt

Sicknick døde dagen efter stormen på Kongressen og blev siden med alle æresbevisninger stedt til hvile på Arlington-kirkegården, hvor adskillige af nationens store helte ligger begravet.

At det nu er fastslået, at det ikke var hordernes hærgen, der kostede ham livet, giver højrefløjen næring i forsøget på at skabe en modvægt til fortællingen om angrebet på demokratiets højborg.

Det vurderer Niels Bjerre-Poulsen fra Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet.

- Vi har været vidne til en proces siden januar, hvor højrefløjen har gjort forsøg på at indtage en offerrolle. At Sicknick ikke døde som følge af vold kan bruges i den sammenhæng, siger Niels Bjerre-Poulsen.

- Vi har set senator Ron Johnson, som er en af Trumps mest loyale folk, tale om, at de, der stormede Kongressen, måske i virkeligheden var antifascister, der havde klædt sig ud som Trump-tilhængere.

- Og vi har set alle mulige andre forsøg på at få os til at tro, at det, vi så på tv, var noget helt andet end det, vi faktisk så.

Ønske om modvægt

- Ønsket om at skabe en modhistorie i højreorienterede medier har været der længe, og nu kommer det her og bibringer i de kredse det hele et element af noget konspiratorisk, siger Niels Bjerre-Poulsen med tanke på, at der gik mere end tre måneder, før offentligheden fik kendskab til årsagen til Sicknicks død.

- Jeg er ikke i tvivl om, at det her vil blive brugt i et forsøg på at omskrive historien om, hvad der skete 6. januar.

- Det vil blive udlagt som endnu et forsøg på at sværte Trump til ved at give hans tilhængere skylden for et drab, siger Niels Bjerre-Poulsen.

- Den store fortælling er det meget svært at rykke ved, for millioner og atter millioner har jo set på tv, hvad der faktisk skete, men nogle vil helt sikkert udlægge det som et eksempel på, at medierne ikke fortæller sandheden.

Anklagen om drab på Brian Sicknick er ikke den bærende i retsopgøret, idet der er rejst 410 sigtelser. 140 betjente blev meldt såret i forbindelse med stormen på Kongressen.