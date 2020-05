Trump truer Kina

Præsident Donald Trump siger, at USA's forhold til Kina er yderligere forværret under coronakrisen.

I et interview til Fox Business siger Trump, at han ikke lige nu har noget ønske om at tale med Kinas leder, Xi Jinping, og en af de muligheder, der foreligger, er, at USA helt afbryder sine forbindelser til Kina.

Han siger, at han er meget skuffet over, at Kina ikke stoppede spredningen af coronavirus, og at det har kastet en skygge over den handelsaftale, som USA og Kina indgik i januar.

- De skulle aldrig have ladet dette ske, siger han.

- Så jeg indgik en storslået handelsaftale, og nu fortæller jeg, at det for mig ikke længere føles sådan. Blækket var knapt tørt, og så kom denne plage flyvende over. Og det føles for mig ikke længere på samme måde.

Det gælder også i forholdet til Kinas præsident Xi, som Trump ellers tidligere har bedyret, at han har et godt forhold til.

- Lige nu ønsker jeg ikke at tale med ham, siger han i interviewet, der blev filmet onsdag.

Trump bliver spurgt, om han følger nogle af rådene fra senatorer i hans eget republikanske parti. Blandt andet at nægte visa til USA for kinesere, som vil studere følsomme teknologier, der er af betydning for USA's sikkerhed.

- Der er mange ting, vi kunne gøre. Vi kunne gøre ting. Vi kunne afbryde hele forholdet (til Kina red.), svarer han.

- Og hvad sker der så, hvis vi gør det? Vi ville spare 500 milliarder dollar, siger han.

Det er en henvisning til værdien af USA's årlige import fra Kina.