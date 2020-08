Trump truer TikTok

Hvis den populære videoapp TikToks amerikanske aktiviteter ikke er blevet solgt 15. september, så vil appen blive forbudt i USA.

Det siger præsident Donald Trump mandag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at Microsoft søndag fortalte, at selskabet forhandlede med den kinesiske ejer, ByteDance, om et køb.

Her forlød det, at forhandlingerne ventedes afsluttet inden netop 15. september. Det er dog ikke sikkert, at parterne bliver enige.

Mandag blåstempler Trump også Microsofts mulige køb, som han mener, den amerikanske statskasse skal have penge ud af.

Så sent som fredag sagde han ellers, at han ikke gik ind for et salg til et amerikansk selskab. Over weekenden har han dog haft en 'god samtale' med Microsofts topchef, Satya Nadella.

Han siger samtidig, at det måske ville være nemmere, hvis techselskabet købte hele TikTok - og ikke kun 30 procent.

Flere republikanske politikere har i weekenden udsendt en erklæring, hvori der udtrykkes støtte til Microsofts mulige køb. Samme melding lød fra Chuck Schumer, der er Senatets demokratiske leder.

- Et amerikansk selskab burde købe TikTok, så alle kan fortsætte med at bruge det, og din data er sikker.

- Det her handler om privatliv. Med TikTok i Kina er det underlagt det kinesiske kommunistpartis love, som måske forlanger levering af data til regeringen, skriver han på Twitter ifølge Reuters.

Trump har flere gange udtalt sig kritisk om TikTok, og fredag sagde han, at han planlagde et forbud mod appen.

Det skyldes, at appen, hvor brugere kan lave korte videosekvenser, hvor der typisk danses til musik, ifølge USA udgør en sikkerhedsrisiko.

100 millioner amerikanere bruger appen, som er blevet kritiseret for sin datahåndtering.

TikTok er blevet beskyldt kraftigt for at stjæle og bruge data fra brugerne, ligesom Kina er blevet beskyldt for at benytte dataen til at overvåge brugerne.