Trump tykt til grin på Twitter efter kæmpe notat

Fotografiet af den amerikanske præsident Donald Trumps håndskrevne notater er i den grad gået viralt. Men formentligt ikke på den måde, som den omdiskuterede statsmand ønsker.

For en række humoristiske borgere har nemlig forvandlet Trumps opsigtsvækkende notater om Ukraine-balladen, der kan sende ham for en rigsret, til lyrik og rap-musik.

Flere kreative Twitter-brugere gør grin med Trump. Denne sang af Nick Lutsko er fået stor opmærksomhed. Se det sjove klip her. Video: Nick Lutsko / Twitter

En af de kreative sjæle er musikeren Nick Lutsko. Han fortæller til til den amerikanske TV-station, at hans version er blevet set mere end 408.000 gange.

Komponisten Alex Kliment har også ladet sig inspirere af Trumps håndskrevne og indholdsmæssigt yderst begrænsede tale.

Kliment har mixet ord og en sang fra rockbandet The Ramones sammen. Indtil nu har mere end 1,3 millioner set denne version på Twitter.

Denne Trump-sang er gået viralt på Twitter. Video: Alex Kliment / Twitter.

Andre Twitter-brugere har ændret teksten på notesblokken, så Trump kommer til at fremstå - om muligt - endnu mere skør.

Det var Getty Images' fotograf Mark Wilson, som forleden opdagede Trumps notater og fik dem fanget på kameraet.

'And the Oscar goes to...' Lily Sullivan tilsætter på humoristisk vis Trumps tale lidt ekstra dramatik. Video: Lily Sullivan / Twitter

Af Trumps oprindelige notater om Ukraine fremgår blandt andet: 'I want nothing. I want nothing. I want no quid pro quo. Tell Zelenskiy to do the right thing. This is the final word from the pres of the U.S.'

Præsident Trump, som ellers selv er en flittig bruger af Twitter, har ikke officielt kommenteret de mange nye versioner af hans tale på det sociale medie...