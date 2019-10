Trump vækker opsigt med redigeret billede: Erstatter krigshelt med hund

På Twitter har USA's præsident, Donald Trump, delt et billede af den hund, der er blevet hyldet som helt i USA efter at have deltaget i angrebet på den dræbte IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

På billedet ser man Donald Trump give hunden en æresmedalje om halsen.

Det eneste problem er, at billedet er fotoredigeret.

Billedet er ifølge de amerikanske medier Washington Post og The New York Times en redigeret udgave af et billede, der blev taget af nyhedsbureauet AP i 2017.

I det oprindelige billede er Trump ved at give krigshelten James McCloughan æresmedaljen om halsen.

McCloughan fik i 2017 medaljen for at have reddet ti mand i en brutal kamp over flere dage i Vietnam i 1969.

Trump sagde dengang, at "vi har den dybeste respekt for dine handlinger og dit mod".

På det redigerede billede med hunden er den klassiske stjerne på æresmedaljen skiftet ud med en hundepote.

Der er samtidig et vandmærke fra mediet The Daily Wire, der også har delt billedet på sin Twitter-profil.

Nyhedsredaktør på mediet, Jeremy Boreing, skriver på sin Twitter-profil, at billedet selvfølgelig er en joke, og at mediet står bag redigeringen.

73-årige McCloughan siger til The New York Times, at han ikke føler sig stødt over at være blevet erstattet af en hund.

- Det her anerkender hunden som en del af det hold af modige personer, siger han.

McCloughan siger videre, at han arbejdede sammen med en hund under krigen i Vietnam og tilføjer, at "hunde er meget modige".

Det Hvide Hus har ikke kommenteret sagen. Derfor vides det ikke, om Det Hvide Hus eller Trump har vist, at McCloughan oprindeligt var på billedet.