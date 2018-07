Trump vender rundt: Handelskrig mellem EU og USA aflyst

Den storstilede handelskrig mellem EU og USA er afblæst for en stund efter at præsident Donald Trump og EU-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker onsdag blev enige om nogle nye rammer for handlen mellem USA og EU.

Underdirektør i Dansk Industri Peter Tagesen siger torsdag, at der er tale om godt nyt for dansk erhvervsliv og et skridt på vejen i den rigtige retning.

- EU-toppen var på en vanskelig mission, hvor formålet var at få afblæst den handelskrig, som har været i sin vorden i flere uger. Det er lykkedes, og det er positivt for Danmark og dansk erhvervsliv, fastslår Peter Tagesen.

Der er kun sluppet nogle få detaljer ud fra topmødet mellem Trump og Claude. Umiddelbart ser det dog ud som om, at det er lykkedes at overbevise Trump om, at hans `America First´politik faktisk også kan ramme både landbrug og erhvervsliv i USA.

Mere gas og flere bønner

Parterne er i store træk blevet enige om at afskaffe handelsbarriererne mellem EU og USA. EU skal også købe en større mængde af flydende naturgas af USA og importere flere sojabønder fra de amerikanske bønder.

- EU skal købe masser af sojabønner og naturgas, som vi har store mængder af, lød det fra Trump efter mødet.

Omvendt opgiver USA angiveligt at lægge told på biler, der er fabrikeret i EU. Trump truede oprindeligt med at indføre en told på 25 procent på biler og autodele fra EU.

Trump har samtidig lovet at revurdere den told på stål og aluminium, som i sin tid for alvor fik handelskrigen til at blusse op.

Umiddelbart ser det således ud til, at Donald Trump endnu en gang skifter politisk kurs.

Først fjende - så ven

Dansk Industris Peter Tagesen frygter da også, at tingene igen kan gå i den forkerte retning.

- Vi skal huske på, at det ikke er mere end uge siden, at Donald Trump karakteriserede EU som USA´s fjende, når det kom til handel, konstaterer Peter Tagensen.

I Tyskland er reaktionen efter topmødet positiv - men yderst behersket.

Præsident i det tyske industri- og handelskammer Eric Schweitzer fastslår:

- Forslagene er et skridt i den rigtige retning, men vi er stadig skeptiske. Kun som et samlet Europa har vi den tilstrækkelige økonomiske og politiske gennemslagskraft til at repræsentere vores interesser.

- Uden stærke europæiske svar er der fare for, at det kun er os, der giver indrømmelser, og at vi senere kommer til at stå over for nye urimelige krav fra USA, lyder det fra Eric Schweitzer.

Det er fantastisk

Tysklands økonomiminister, Peter Altmaier, skriver efter mødet i et tweet, at aftalen er et `gennembrud,´ som vil bidrage til at forhindre en handelskrig og redde millioner af job.

- Fantastisk for den globale økonomi, slutter den tyske minister sit tweet.