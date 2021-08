Trump: Venstreorienterede galninge

Torsdag kaldte den tidligere amerikanske præsident Donald Trump landets kvindelige fodboldlandshold for venstreorienterede galninge og beskyldte dem for at være for 'woke'

Torsdag udtalte Donald Trump i en erklæring, at hvis det amerikanske kvindelandshold i fodbold var mere patriotiske og mindre 'woke' venstreorienterede galninger, kunne de have vundet guld ved dette års OL.

Det skriver The Guardian.

'Woke betyder, at du taber. Alt, hvad der er woke, går galt, det gjorde vores fodboldhold i hvertfald. Der var et par patrioter, som stod op. Men det er ikke nok,' lyder det blandt andet fra Donald Trump.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

Donald Trump skyder skylden for det kvindelige amerikanske fodboldlandsholds nederlag på for meget 'wokeisme'. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Den Danske Ordbog betyder det at være 'woke', at man har opnået en større indsigt og forståelse inden for social uretfærdighed, racisme og ligestilling.

Trump henviser til, at fodboldholdet har knælet før kampe ved dette års OL for at protestere mod racisme. Dog ikke under nationalsangen.

Særligt en af spillerne havde Donald Trump set sig sur på. Midtbanespilleren Megan Rapinoe skulle også have et par ord med på vejen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den amerikanske midtbanespiller, som kæmper for bedre rettigheder for LGBTQ-folk i sport. Foto: Ritzau Scanpix

'Damen med det lilla hår spillede frygteligt. Og hun bruger for meget tid på venstreradikalisme i stedet for at gøre sit arbejde.'

Rapinoe har blandt andet udtalt sig om homoseksuelle og transpersoners rettigheder inden for sport.

'Sons of bitches'

Så sent som i sidste uge gav Trump landsholdets 'wokeness' skylden for, at holdet tabte til Sverige, skriver Insider.

Ifølge Trump gør 'wokeisme' en dummere, mærkelig og forstyrret, hvilket han mener, det amerikanske landshold er et godt eksempel på.

Det er ikke første gang, at Donald Trump kommenterer på 'woke' sportsudøvere. I forbindelse med fredelige protester, hvor NFL-spillere knælede inden en kamp for at skabe opmærksomhed omkring Black Lives Matters, kaldte Trump blandt andet for 'sons of bitches'.

Desuden sagde han sidste år, at NFL's faldende ratings skyldtes, at de bar spillertrøjer, hvorpå der var trykt Black Lives Matter-beskeder.