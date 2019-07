Trump vil blokere kritikere på Twitter - den går ikke

Det er forfatningsstridigt, når USA's præsident, Donald Trump, blokerer kritiske røster på Twitter på grund af deres synspunkter.

Det har en føderal appeldomstol i New York slået fast tirsdag.

Ifølge domstolen er Trumps daglige overvejelser og udtalelser på det sociale medie så officielle, at det er i strid med forfatningens første tillæg, når han blokerer kritikere.

Domstolen understreger, at alle folkevalgte embedsmænd, der bruger sociale medier til officielle formål og samtidig udelukker kritikere, bryder ytringsfriheden.

- Regeringen må ikke fremhæve synspunkter, den er enig med, ved at blokere eller undertrykke synspunkter, den er uenig med, oplyser appeldomstolen.

Beslutningen ventes at give genlyd i amerikansk politik.

Justitsministeriet i USA er skuffet over dommen og undersøger mulige næste skridt i sagen. Det fortæller talsperson Kelly Laco.

- Som vi argumenterede for, så strider det ikke mod forfatningens første tillæg, når præsident Donald Trump beslutter at blokere brugere fra sin personlige Twitter-konto, udtaler hun i en erklæring.

Det er Knight First Amendment Institute på Columbia University, der har lagt sag an mod Donald Trump. Det sker på vegne af syv personer, der alle er blevet blokeret af præsidenten efter at have kritiseret hans politik.

Instituttet har som mål at forsvare ytrings- og pressefriheden.

Direktør for Knight First Amendment Institute Jameel Jaffer siger, at offentlige tjenestemænds sociale medier i dag er blandt de mest betydningsfulde fora for diskussion af regeringens politik.

Afgørelsen "vil sikre, at folk ikke bliver udelukket fra disse fora alene på grund af deres synspunkter", siger han.

Donald Trump har 61,8 millioner følgere på Twitter.