Trump vil fremlægge fredsplan for Netanyahu og hans rival

USA's præsident, Donald Trump, har inviteret Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, og hans rival, Benny Gantz, til Det Hvide Hus i næste uge.

Inden da vil Trump fremlægge sin længe ventede fredsplan for Mellemøsten. Planen vil derefter blive drøftet under israelernes besøg i Washington.

Det siger præsidenten sent torsdag aften dansk tid til journalister på sit fly på vej til Miami. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Trump er det muligt, at palæstinenserne i første omgang vil reagere negativt på hans fredsplan. Men han understreger, at planen vil være til gavn for palæstinenserne på sigt.

- Det er en god plan. Det er en plan, som virkelig vil virke, siger han.

Tidligere torsdag aften bekræftede USA's vicepræsident, Mike Pence, under et besøg i Israel, at Trump har inviteret Netanyahu til Washington.

- Præsident Trump bad mig om at at give en invitation videre til premierminister Netanyahu om at komme til Det Hvide Hus i næste uge for at drøfte både regionale spørgsmål og udsigten til fred i det hellige land, sagde Pence.

Pence sagde, at det var Netanyahus forslag, at Trump også inviterer den israelske oppositionsleder, Benny Gantz, skriver avisen Haaretz.

- Fordi det er vigtigt, at vi ikke mister denne historiske mulighed med en sådan opbakning fra Det Hvide hus, sagde Netanyahu ifølge avisen.

Det fremgår ikke klart, om de sammen vil besøge Trump. Der er en dyb rivalisering og uenighed mellem dem inden valget i Israel 2. marts. Det tredje valg inden for et år.

Det fremgår tydeligt, at palæstinenserne ikke er en del af samtalen. Det palæstinensiske selvstyre har for længst erklæret Trump for en ensidig aktør, der kun støtter Israel.

Den israelske tv-kanal Keshet 12's korrespondent og analytiker Amit Segal har tilsyneladende fået indsigt i, hvad Trumps plan indeholder.

Han siger, at Trump vil præsentere en plan for Netanyahu og Gantz, som indebærer, at Israel får suverænitet over alle bosættelser på den besatte vestbred undtagen 15. Der er over 120 bosættelser i området.

Planen vil ifølge tv-kanalen også en gang for alle anerkende Jerusalem som Israels hovedstad og vil give Israel ret til øjeblikkeligt at annektere områder på Vestbredden.

Den israelske regering skal til gengæld erklære sig enig i, at der på et senere tidspunkt oprettes en palæstinensisk stat ifølge Haaretz.

Blandt de krav, som palæstinenserne ifølge tv-kanalen vil blive mødt med, er en omfattende afmilitarisering af Gaza, afvæbning af det islamiske Hamas-styre, og at de anerkender Jerusalem som Israels hovedstad.