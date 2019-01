Trump vil have muren på trods af advarsler fra sine rådgivere

Der er umiddelbart ingen opblødning på vej mellem den amerikanske præsident Donald Trump og Demokraterne i den verbale krig om en mur mellem USA og Mexico.

Trump har truet med at indføre national undtagelsestilstand. Dermed kan han snuppe pengene til muren, omkring 5,7 milliarder dollars, fra den konto, der er sat af til akut nødhjælpsarbejde.

Vicepræsident Mike Pence har for få timer siden understreget, at præsidenten står fast, skriver New York Times.

Dermed er der ikke noget, der tyder på, at den lange budgetkrise i USA står foran en umiddelbar løsning.

Udløst demonstrationer

Det offentlige system i landet har delvist været lukket ned siden 22. december sidste år. Flere hundrede tusinde offentlige ansatte har ikke fået løn. Andre er sendt på orlov.

Budgetkrisen har da også udløst demonstrationer blandt de offentligt ansatte, som føler sig som gidsler i diskussionen om det fornuftige i at opføre en mur mellem USA og Mexico.

Ifølge flere amerikanske medier har Donald Trumps rådgivere stærkt advaret ham mod at indføre undtagelsestilstanden. Blandt andet har Trumps svigersøn, Jared Kushner, opfordret Trump til at finde andre måder at få finansieret muren på.

Budgetkrisen i USA er landets næstlængste. Da Donald Trump torsdag besøgte grænsen i McAllen i Texas, fastslog han nødvendigheden af hurtigt at få opført en mur.

- Der vil være kriminalitet i Iowa, i New Hampshire og i New York, hvis muren ikke bliver opført, advarede Donald Trump.

Vil ikke bruge en dollar på muren

Demokraterne har indtil nu været faste i kødet. De vil under ingen omstændigheder bruge en dollar på en mur mellem Mexico og USA.

- Jeg er ikke klar til at indføre undtagelsestilstand endnu, men hvis jeg bliver nødsaget til det, så gør jeg det, sagde præsidenten torsdag under besøget ved grænseovergangen i Texas.

Niels Bjerre-Poulsen, lektor ved Center for Amerikanske Studier på Syddansk Universitet, betegner hele problematikken som en ret indviklet juridisk diskussion.

- Det vil være mod alle principper i forfatningen. Man bruger jo undtagelsestilstand i forbindelse med naturkatastrofer og sådan noget.

- Hvis en præsident bare skulle kunne negligere det fuldstændig ved at kalde noget en national undtagelsestilstand, når der ikke er nogen akut krise ved den sydlige grænse, så har det alvorlige konsekvenser for hele den demokratiske proces, hvis man kan slippe af sted med det, siger Niels Bjerre-Poulsen til Ekstra Bladet.

Niels Bjerre-Poulsen fortsætter:

- Donald Trump siger, at han har ret til at gøre det, og at han godt kunne finde på at overveje det. Men jeg tror, der er folk omkring ham, som vil fortælle ham, at det vil være et meget alvorligt skridt, og at det vil blive set som en trussel mod hele den demokratiske proces, hvis han gjorde det.