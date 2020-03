USA's præsident, Donald Trump, vil sende et hospitalsskib til New York og et andet til den amerikanske vestkyst. De to skibe skal bruges til de hårdest ramte patienter, der er smittet med coronavirus. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters på en pressebriefing onsdag.

Præsidenten siger også, at han tager en lov i brug, der stammer fra Koreakrigen. Med den kan USA's regering beordre virksomheder til at fremstille bestemte varer - 'bare i tilfælde af, at vi får brug for det', siger Trump.