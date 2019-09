Trumps asylstramning får grønt lys

Højesteret i USA har onsdag lokal tid godkendt en ordre fra præsident Trumps regering, der skal begrænse immigration fra Mellemamerika.

Personer, der for eksempel rejser gennem Mexico og vil søge asyl i USA, skal først søge beskyttelse i et såkaldt sikkert tredjeland, lyder tiltaget.

Dermed ophæves kendelser i lavere retsinstanser, der i flere stater langs den sydlige grænse blokerede for det nye immigrationstiltag.

De fleste, der krydser den sydlige grænse er latinamerikanere, som flygter fra vold og fattigdom.

Heraf vil mange med det nye tiltag blive umiddelbart afvist, og det samme vil være tilfældet for mange asylansøgere fra Afrika, Asien og Sydamerika, som jævnligt henvender sig ved USA's sydlige grænse.

Tiltaget er et opgør med årtiers praksis for, hvordan asylansøgere og flygtninge behandles.

Formålet er at lukke forskellen mellem den indledende asylscreening, som de fleste består, og den endelige beslutning om asyl, som i de fleste tilfælde ender med en afvisning.

- En STOR højesteretssejr i forhold til asylgrænsen, skriver Trump på Twitter.

De to liberale højesteretsdommere Sonia Sotomayor og Ruth Bader var uenige i beslutningen.

- Endnu engang har den udøvende magt gennemført et tiltag, der søger at vende op og ned på langvarige praksisser vedrørende flygtninge, som søger ly fra forfølgelse, skrev Sotomayor.

Tiltaget har haft en noget omstændig tur i det amerikanske retssystem, hvor dommer Jon Tigar fra San Francisco blokerede det nye tiltag fra at få virkning i juli.

Denne blokering blev imidlertid indskrænket, så den kun havde virkning i staterne Arizona og Californien.

Dermed havde administrationen mulighed for at håndhæve de nye asylbegrænsninger i New Mexico og Texas.

Mandag besluttede Tigar dog igen, at der på landsplan skulle sættes en stopper for de nye asylbegrænsninger, hvilket igen blev indskrænket tirsdag.

Højesteretsdommen betyder, at begrænsningerne kan håndhæves, mens der fortsat bliver ført en retssag mod asylordren.