Trumps datter og svigersøn stævnes i sag om stormløb

Hvor stor en rolle spillede Donald Trump og hans bagland i stormløbet på kongresbygningen i Washington D.C. den 6. januar 2021?

Det spørgsmål skal den tidligere amerikanske præsidents datter Ivanka Trump og hendes mand, Jared Kushner, hjælpe med at besvare.

Sådan skal det i hvert fald være ifølge det amerikanske justitsministerium, der har stævnet parret, som er en del af Donald Trumps inderkreds.

Det siger anonyme kilder til den amerikanske avis The New York Times.

Undersøgelsen ledes af den særlige anklager Jack Smith, som i november 2022 blev udpeget til stillingen af den amerikanske justitsminister, Merrick Garland.

Flere personer mistede livet, da vrede Trump-tilhængere stormede kongresbygningen i Washington D.C. den 6. januar 2021.

Nyheden kommer blot to uger efter, at Donald Trumps tidligere vicepræsident, Mike Pence, også blev stævnet i sagen.

Annonce:

Ifølge The New York Times har Mike Pence planer om at bekæmpe stævningen.

Det er ifølge avisen uklart, om Donald Trump på vegne af Ivanka Trump og Jared Kushner vil forsøge sig med en lignende manøvre.

Ivanka Trump var til stede i det ovale kontor, USA's præsidents officielle kontor, da hendes far i et opkald til Mike Pence forsøgte at presse ham til at blokere kongressens certificering af Joe Bidens valgsejr.

Det nægtede Mike Pence.

Samtidig var ekspræsidentens datter ifølge The New York Times tilstede ved demonstrationen nær Det Hvide Hus før det egentlige stormløb.

Parret forsøgte ifølge avisen at få Donald Trump til at opfordre demonstranterne til at tage hjem.

Ivanka Trump og Jared Kushner har begge tidligere afgivet vidneforklaring til kongressens ene kammer, Repræsentanternes Hus, som også har undersøgt stormløbet.

Mark Meadows, der i et lille års tid var stabschef i Det Hvide Hus under Donald Trump, er også for nylig blevet stævnet.