Trumps ekskone efterlod kæmpe arv - men Trump får intet

Hvis Donald Trump havde regnet med at arve fra sin ekskone, er han blevet skuffet.

Ivana Trump, som døde 14. juli 2022, har nemlig ikke efterladt noget som helst til den tidligere præsident, skriver Forbes.

Arven tæller aktiver for svimlende 34 millioner dollars og indbefatter blandt andet et hus i hjertet af New York, en lejlighed i Miami Beach og en ejendom i Frankrig. Også hunden Tiger Trump skal videre til arvingerne.

Al arven skal deles mellem Ivana Trumps børn, en tidligere barnepige - og en mystisk ven.

Ivana Trump var forretningskvinde, forfatter, jetsetter og tidligere fotomodel. Her fotograferet i 2015. Foto: Diego Corredor/Ritzau Scanpix

Pengene fordeles

De tre børn, som Ivana Trump har med Donald Trump, forsøger at sælge New Yorker-huset for 26,5 millioner dollars, og testamentet foreskriver, at det beløb, huset bliver solgt for, vil blive fordelt mellem de tre børn.

Familiens tidligere barnepige, Dorothy Curry, som senere blev Ivanas assistent og en tæt ven af familien, arver lejligheden i Florida, som anslås at være mere end en million dollars værd. Desuden får hun Yorkshire terrieren Tiger Trump.

Donald Trump og Ivana Trump fotograferet ved U.S. Open i 1997. Parret var gift fra 1977 til 1992. Foto: Mike Blake/Ritzau Scanpix

Ejendommen i Frankrig går til Ivana Trumps veninde, Evelyne Galet. Det er uklart, hvem hun er, og hvordan Ivana Trump og hende kendte hinanden, skriver Forbes.

Af testamentet fremgår det, at al Ivana Trumps tøj skal gå til velgørenhed som det amerikanske Røde Kors og Frelsens Hær. En undtagelse her er dog hendes pelse, bestemte hun, som skal sælges, hvorefter overskuddet skal gå til de tre børn.