Trumps firmaer får giga-bøde

Donald Trump har fredag fået et rap over nallerne af det amerikanske retssystem.

Det skriver CNN og flere andre amerikanske medier.

Helt konkret er The Trump Corp. og Trump Payroll Corp. blevet dømt for 17 forhold heriblandt skattesnyd og bevist at undlade at betale skat af frynsegoder til direktører.

Ulovlighederne skulle være fundet stedet over en årrække, men Donald Trumps mange advokater ankede dommen på stedet

Her ses en række af Donald Trumps advokater, der forlader Manhattan Criminal Courthouse i New York City. Foto: Andrew Kelly/Ritzau Scanpix

Men selv om 11 millioner lyder af meget, så er det næppe noget, der ryster den tidligere præsident. Alene i Trump Tower er lejlighederne markant mere værd. Og anklageren er da heller ikke helt tilfreds med dommen.

- Det er første gang nogensinde, at tidligere præsident Trumps firmaer er blevet dømt, og jeg vil gå så langt at sige, at det er første gang for en præsident. I hvert fald i min levetid.

- Men jeg vil gøre det meget klart. Vi synes ikke, at det er nok. Lovene i denne stat bliver nødt til at blive ændre, så vi kan få sat en stopper for denne type systematisk svindel, siger statsanklager i New York Alvin Bragg.

Pornostjerne-ballade spøger

Og det slutter ikke her for Donald Trump. Anklagerne er fortsat i gang med at efterforske en sag, hvor Donald Trump og hans folk er mistænkt for at have brugt firmaernes penge til at betale for den tidligere pornostjerne Stormy Daniels' tavshed.

Hun skulle angiveligt have fået et betragteligt beløb lige inden valget i 2016 for ikke at fortælle om Trumps udskejelser.

Donald Trump nægter dog alle anklager.