Trumps jury trues: 'Meget alvorligt'

I et nyligt udgivet fraklip fra den danske dokumentar 'A Storm Foretold' af Christoffer Guldbrandsen ses den tidligere Trump-rådgiver Roger Stone nu beskrive, hvordan valgresultatet kan omstødes.



Donald Trump blev 15. august sammen med 18 andre tiltalt for at forsøge at manipulere resultatet af det amerikansk præsidentvalg i 2020. Ifølge anklageskriftet har Trump og de øvrige 'deltaget i en sammensværgelse for ulovligt at ændre resultatet'.



Instruktøren har valgt at frigive klippet i kølvandet på de nylige tiltaler