Trumps læger er bekymrede men støtter udskrivelsen

Det var et kaotisk pressemøde, hvor præsidentens lægestab fortalte, at de fortsat forventer, at Donald Trump udskrives senere i dag. Det på trods af, at de fortsat er bekymrede

Der var kamp om ordet blandt journalisterne, der var til stede ved dagens pressemøde.

Præsident Donald Trump, der meldte ud, at han er smittet med coronavirus fredag, forventes at blive udskrevet tidligt mandag aften lokal tid.

Det har vakt opsigt, fordi mange har stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er forsvarligt at udskrive præsidenten så tidligt.

Præsidenten i bedring

Siden fredag har præsident Donald Trump fået corona-medicinen tre gange, som han har reageret fint på, fortalte Sean Conley, der er præsidentens læge. Han vil modtage medicinen fjerde gang, inden han bliver udskrevet og en femte gang, når han er hjemme i Det Hvide Hus.

Ifølge lægerne er han i bedring. Han har ikke længere feber, ligesom han ikke har åndedrætsbesvær.

Men lægerne er stadig bekymrede, for præsidenten er endnu ikke helt rask, sagde Sean Conley. Alligevel støtter de hans udskrivelse fra militærhospitalet Walter Reed.

Det vakte opsigt hos de tilstedeværende journalister.

Ingen risiko ved udskrivelse

Flere spurgte ind til, hvordan præsidenten kan forventes at fortsætte sit arbejde uden at smitte andre.

Men læge Sean Conley forsikrede, at læger og andre folk omkring ham vil bære udstyr og overholde de generelle retningslinjer for at undgå at blive smittet.

De forklarede, at det er procedure at udskrive coronapatienter fra hospitalet, så snart det kan lade sig gøre. Der er nemlig stor risiko for smitte på hospitalet sammenlignet med i hjemmet.

'Fænomenal patient'

Sean Conley fortalte på pressemødet, at præsident Donald Trump har opført sig eksemplarisk under sin indlæggelse.

- He's back, sagde Sean Conley til den fremmødte presse. 'Han er tilbage', som det hedder på dansk.

Da en journalist spurgte lægen ind til hans holdning til Donald Trumps tweet tidligere i dag, hvor præsidenten kaldte coronavirus ufarligt, slog han det hurtigt væk.

- Jeg vil ikke kommentere på, hvad præsidenten synes, sagde Sean Conley hurtigt, inden han sendte ordet videre.

