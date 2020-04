Trumps mangeårige ven død med coronavirus

Den prominente New York-bygherre, millionær og præsident Trumps mangeårige ven Stanley Chera er død.

Chera var smittet med coronavirus, da han døde, skriver tv-stationen CNN.

Han blev 78 år.

I årene fra 2016 til 2019 donerede Chera 402.800 dollars, svarende til 2,76 millioner kroner, til Donald Trumps valgkamp. Tidligere har han også været involveret i ejendomshandler med Trumps svigersøn Jared Kushner.

Da Donald Trump deltog i New York Citys parade til ære for veteraner sidste år, var det Stanley Chera, der introducerede præsidenten. I sin tale kaldte Chera Trump for 'min nære ven'.

Trump: En fantastisk fyr

På samme måde har USA's præsident tidligere omtalt Stanley Chera som 'en fantastisk fyr'.

- Han er en fantastisk fyr og har været ved min side fra start af, sagde Trump til et rally sidste år, skriver CNN.

De seneste uger har Donald Trump flere gange på pressemøder fortalt om en af sine 'venner', som var smittet med coronavirus. Ifølge avisen New York Times var det Stanley Chera, Trump omtalte uden at nævne hans navn.

- I ser tallene. I ser tallene, som jeg ser tallene. Jeg har selv venner, der er alvorligt syge. Vi troede, at det bare var milde symptomer, men i et tilfælde er han ikke ved bevisthed. Han er i koma, lød det senest fra Trump.