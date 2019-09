Trumps nye ambassadør i Mexico langer ud efter ikon

Den nyudnævnte amerikanske ambassadør i Mexico har stukket hånden i en hvepserede ved at lange ud efter den afdøde mexicanske maler Frida Kahlo, der regnes som en af Latinamerikas største kunstnere.

I et tweet ledsaget af et selfie af ambassadøren fra Frida Kahlos blå hus i Mexico City, kritiserer ambassadøren maleren for hendes marxistiske holdninger.

- I Frida Kahlos hus. Jeg beundrer hendes fri og bohemeagtige ånd, og hun blev med rette et mexicansk ikon rundt omkring i verden, skriver Landau på Twitter.

- Men det, som jeg ikke forstår, er hendes åbenlyse passion for marxisme, leninisme og stalinisme. Kendte hun ikke til de grusomheder, der blev begået i denne ideologis navn?

Christopher Landau blev udnævnt som ambassadør af USA's præsident, Donald Trump, sidste måned og skal navigere i et vanskeligt forhold til nabolandet, som ofte har været genstand for præsidentens kritik.

Tweetet har sat gang i både negative og positive kommentarer fra brugere.

Nogle var tydeligt irriterede og kritiserede USA for igen at blande sig i latinamerikanske landes interne forhold.

Andre roste imidlertid ambassadøren og beskyldte Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, for at komme fra den samme marxistiske tradition som Kahlo.

Trump har gentagne gange beklaget sig over handlen med Mexico samt immigration.

Det verdenskendte kunstnerpar Frida Kahlo og Diego Rivera var begge erklærede marxister og støttede den tidligere generalsekretær i Sovjetunionens kommunistiske parti Josef Stalin, som er berygtet for store udrensninger i det daværende Sovjetunionen.

Frida Kahlo blev født i 1907 og kom allerede som 16-årig ud for en alvorlig trafikulykke, der invaliderede hende og livet igennem voldte hende store smerter.

Efter ulykken besluttede hun sig for at blive kunstner.

Frida Kahlo tog udgangspunkt i sin egen personlige skæbne, når hun malede. Og hun malede især selvportrætter og selvbiografiske billeder.