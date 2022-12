Trumps skattepapirer endelig frigivet

Donald Trumps skattepapirer for 2015-2020 er blevet frigivet efter flere års kamp

Den tidligere amerikanske præsident Donald Trumps skattepapirer er i dag fredag blevet offentliggjort, skriver nyhedsbureauet AP.

Skattepapirerne indeholder personfølsomme informationer, som er blevet overstreget. De dækker Trumps skattebetalinger fra 2015-2020.

Papirerne fylder omkring 6000 sider, hvoraf 2700 af dem handler om Trump og hans kone, Melania Trumps, personlige skattebetalinger. Mere end 3000 af dem omhandler Donald Trumps forretninger.

Trumfet igennem

Papirerne er blevet offentliggjort, efter demokraterne i USA's House Ways and Means-komité stemte for det med argumentet om, at gennemsigtighed og retsstaten var på spil.

Republikanerne argumenterede derimod for, at det ville skabe en farlig precedens for, hvad personers privatliv angår.

Donald Trump havde selv nægtet af offentliggøre sine skattepapirer, da han stillede op som præsident, og han har haft en lang sag kørende ved domstolene, imens han var præsident.

Tabte penge

New York Times har tidligere afsløret, at Donald Trump modtog 413 millioner dollars fra sin fars selskab, hvor mange af pengene kom fra, hvad avisen kaldte 'skattely' i 90'erne.

Helt lovligt: Her er alle skattefinterne

Avisen har også beskrevet, hvordan Donald Trump kun betalte 750 dollars i indkomstskat i 2017 og 2018.

Derudover betalte han ingen skat i ti ud af de seneste 15 år, fordi han grundlæggende havde tabt flere penge, end han havde tjent.

