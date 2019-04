Trumps søster på pension efter anklage om skattefup

Donald Trumps storesøster, dommer Maryanne Trump Barry, er gået på pension, mens hun blev undersøgt for at have overtrådt domstolens etiske regler ved at snyde i skat.

Det skriver New York Times, der også var først med afsløringen af den mulige skattesvindel.

Efterforskningen blev udløst af en artikel i oktober, som indikerede, at Trump-familien i 1990'erne havde deltaget i skattespekulation for at maksimere arven, som Trump, Barry og deres søskende fik, da deres far, Fred Trump, døde.

Maryanne Trump Barry, der ifølge avisen var en aktiv deltager i den tvivlsomme skattetænkning, søgte om pension ti dage efter, at myndighederne i februar indledt en disciplinærsag mod hende.

Da hun nu er pensionist, bortfalder sagen automatisk.

Det var præsident Ronald Reagan, som i 1983 udpegede Barry, en tidligere anklager, til første post som dommer. I 1999 nominerede præsident Bill Clinton hende til en plads i en endnu højere retsinstans.

I oktober sagde præsident Trumps advokat, Charles J. Harder, at avisens anklager om svindel og skatteunddragelse er '100 procent falsk og yderst krænkende'.

Maryanne Trump Barry har ikke kommenteret sagen.