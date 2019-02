Trumps store eksport-gave til Danmark

Japanere elsker dansk svinekød, og de er ikke bange for at betale for det. En historisk frihandelsaftale mellem EU og Japan, der træder i kraft i dag, fredag, kan sende op imod dobbelt så mange svin på den lange sejltur til den anden ende af kloden.

Aftalen betyder, at tolden på en lang række varer, herunder svinekød, bliver nedsat eller helt forsvinder.

En beregning fra brancheorganisationen Landbrug og Fødevarer vurderer, at eksporten på fødevareområdet, der i dag ligger på 5,5 mia. kroner, næsten bliver fordoblet.

- Det er rigtig godt for de danske landmænd og slagterimedarbejdere, fordi de får forhåbentligt mere at lave. Vi får bedre adgang til det japanske marked, som er interessant, fordi vi får en høj pris for vores svinekød. Det er også godt nyt for de danske forbrugere, som godt kan lide japansk kobe-kød. En bøf bliver omkring 20 procent billigere, siger seniorkonsulent hos Dansk Industri Peter Bay Kirkegaard.

Trumps krig gavner Danmark

At aftalen er en realitet kan danske landmænd og slagterimedarbejdere takke den amerikanske præsident, Donald Trump, for.

USA lå nemlig i førerpositionen til at sætte underskriften på en handelsaftale med Japan, men så kom Donald Trump til, og så blev det hele fejet på gulvet. Han mente ikke, handelsaftaler med udlandet gavnede den amerikanske industri.

- USA's forhandlinger kørte ind i en mur, da Trump kom til. Så fra at være på bagsmækken, så sad vi pludselig i en førerposition i EU. Det er meget positivt, siger underdirektør i Danish Crown Søren Tingaard til Ekstra Bladet.

- Japanerne er særligt glade for danske fødevarer på grund af vores høje kvalitet og sikkerhed. Samtidig er vi et af de lande, der bruger mindst antibiotika i produktionen, siger Anne Arhnung, der er adm. direktør i Landbrug & Fødevarer. Foto: Ritzau Scanpix

Hos Danish Crown har de ansat 150 nye medarbejdere. Søren Tinggaard, der er underdirektør i Danish Crown, vil ikke sætte tal på, men han mener, at aftalen sagtens kan betyde endnu flere nye arbejdspladser.

- Helt generelt er Japan vores største marked i forhold til afsætning. De betaler en rigtig, rigtig god pris. De er meget glade for dansk grisekød.

- Vi har flere specialafdelinger, der producerer varer til det japanske marked. Blandt andet en afdeling i Ringsted, som vi kalder 'Fabrik 3', hvor vi laver nogle håndholdte specialprodukter af meget høj kvalitet.

Han fortæller, at det blandt andet er noget tyndt, skivet flæsk, som japanerne er vilde efter.

Flere tusind arbejdspladser

Fødevareindustrien er den store vinder, men andre områder vil ifølge Dansk Industri også kunne mærke en øget efterspørgsel.

- Ud over fødevareindustrien, så vil firmaer, der arbejder med den grønne sektor, såsom Vestas, Grundfos og Danfoss, også kunne mærke en øget efterspørgsel. Japanerne er besat af kvalitet. Derfor siger man, at hvis du kan klare dig på det japanske marked, så kan du klare dig overalt. Så er din kvalitet den højeste. Det er en god aftale for hele EU, men Danmark er nok et af de lande, der kommer til at vinde mest på den. Vi har et rigtig godt navn i Japan, siger Peter Bay Kirkegaard.

På sigt kan aftalen betyde flere tusind flere arbejdspladser i Danmark.

- Generelt når eksporten stiger, så stiger antallet af medarbejdere også. En tommelfingerregel siger, at stiger eksporten med en milliard kroner, så resulterer det i 700 nye arbejdspladser. Vores skøn lyder på, at når aftalen er fuldt ud indfaset i 2016, så vil eksporten til Japan ligge på 33 mia. kroner. Det er 11 mia. mere end i dag, siger seniorkonsulenten.