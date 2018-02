Trumps svigerdatter på sygehuset: Åbnede pulverbrev

Præsident Donald Trumps svigerdatter Vanessa Trump er blevet bragt til et sygehus, efter hun åbnede et brev med et hvidt pulver

Den amerikanske Præsident Donald Trumps svigerdatter Vanessa Trump er mandag blevet kørt på et sygehus på Manhattan, efter hun havde åbnet et mistænkeligt brev, som indeholdt et endnu ikke identificeret hvidt pulver.

Det har politikilder oplyst til NBC News.

Vanessa Trump er umiddelbart ikke kommet noget til, men man har alligevel valgt at køre hende på hospitalet af sikkerhedsmæssige årsager.

Brevet var adresseret til Vanessa Trump's mand, Donald Trump Junior, søn af præsident Trump.

Ikke farligt

New Yorks politi har bekræftet, at man har testet pulveret, og at det ikke er farligt.

Efter at brevet blev åbnet, blev i alt tre personer taget til New York Medical Center for en sikkerheds skyld, oplyser New Yorks brandvæsen.