Trumps svigersøn nomineret til Nobels fredspris

Jared Kushner, som var en af præsident Trumps nære rådgivere, er sammen med en kollega nomineret til Nobels fredspris for deres arbejde for normalisere forholdene i Mellemøsten

Præsident Donald Trumps embedsperiode betragtes af mange som en plet på USA's historie, men at perioden også bør huskes for nogle betydelige succeser understreges nu af, at en af hans vigtigste rådgivere i Det Hvide Hus er nomineret til Nobels fredspris.

Der er tale om Jared Kushner, som med sin assistent Avi Berkowitz er bragt i stilling til den fornemme pris for deres arbejde med at forhandle fire aftaler om normalisering af forholdene mellem Israel og arabiske nationer igennem. Aftalerne kaldes under ét 'The Abraham Accords'.

Reuters skriver, at Kushner, som er gift med Trumps yndlingsbarn, Ivanka Trump, sammen med Berkowitz søndag blev nomineret til prisen af den amerikanske advokat Alan Dershowitz, som har den ret som professor emeritus på Harvard Law School.

Kushner (th.) og Berkowitz under en pressekonference, hvor aftalen mellem Israel og De Forenede Arabiske Emirater blev annonceret. Foto: Reuters/Kevin Lamarque/Ritzau Scanpix

Kushner og Berkowitz var USA's repræsentanter i forhandlinger mellem Israel, De Forenede Arabiske Emirater, Bahrain, Sudan og Marokko. Over en periode på fire måneder nåede parterne til enighed om normalisering af forholdene landene imellem, hvilket beskrives af Reuters som det vigtigste diplomatiske gennembrud i Mellemøsten i 25 år.

Præsident Trump forlod Det Hvide Hus 20. januar, da Joe Biden blev indsat i embedet. Magtoverdragelsen skete ikke i fred og fordragelighed, og det kan øve indflydelse på Kushner og Berkowitz' chance for at få tildelt fredsprisen, skriver Reuters.

Også Donald Trump, miljøaktivisten Greta Thunberg, den russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj og WHO er bragt i spil til fredsprisen. Nobelkomiteen afslører aldrig, hvem der er nomineret, men flere af dem, der har ret til at nominere prismodtagere, afslører gerne i medierne, hvem de har peget på.

