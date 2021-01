Trumps toprådgiver: - Jeg var stinkdyret på skovturen

Efter fire år som sundhedsrådgiver for den amerikanske regering under ledelse af præsident Donald Trump ånder 80-årige Anthony Fauci lettet op nu, da han igen tages alvorligt af den øverste ledelse i landet.

I et interview med New York Times fortæller Fauci, at hans synspunkter og ekspertise i vid udstrækning var uønsket, da coronapandemien brød ud.

- Der blev spøgt med, at jeg var stinkdyret på skovturen, siger Fauci i interviewet, hvor han fastslår, at han trods dødstrusler og grov chikane fra aktivister aldrig overvejede at forlade sin post som leder af USA's Nationale Institut for Allergi og Smitsomme Sygdomme.

Alene det at få præsidenten til at begribe, at coronapandemien var noget, der skulle tages alvorligt, viste sig at være en nærmest uoverstigelig udfordring for Fauci.

- Jeg prøvede at forklare situationens alvor, men præsidentens svar gik altid i retning af: ‘Men det er ikke så slemt, vel?’, fortæller Fauci.

- Det var næsten reflektorisk, at han forsøgte at lokke en til at nedtone tingene, siger Fauci.

Rådgiveren fortæller videre, at han flere gange oplevede, at Trump ukritisk tog imod råd fra bekendte i forretningsverdenen, som mente at vide, at et bestemt produkt ville modvirke coronavirussen.

- Så ville han sige, at ‘hey, jeg har hørt om det her, er det ikke fantastisk?’ Og jeg prøvede så roligt at forklare, at man kun finder ud af, om noget virker, når man udfører kliniske tester, fortæller Fauci.

- Men så sagde han: ‘Nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, det her virker faktisk!’.

- Han tog deres mening lige så alvorligt (som videnskab, red.). Det var på det tidspunkt, at min bekymring begyndte at vokse, fortæller Fauci.

